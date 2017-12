Ekonomiści z dużymi nadziejami o Morawieckim

Ekonomiści dobrze oceniają zmianę na fotelu premiera Polski. Mateusz Morawiecki jako ekspert i człowiek o wielkim doświadczeniu w zarządzaniu może przynieść bardzo wiele pozytywów, uważają.



,,Dla gospodarki będzie to dobre rozwiązanie, wicepremier Morawiecki jest autorem dokumentu strategicznego, o którym sam mówi, że jest to drogowskaz, który wyznacza kierunki rozwoju, ale - żeby były one realizowane - to musi być potencjał wykonawczy'' - powiedziała w rozmowie z PAP prof. Elżbieta Mączyńska, szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

,,Nowa władza, jaką otrzyma będzie, przynajmniej formalnie, sprzyjała bardziej stanowczej realizacji tych zamierzeń gospodarczych, które były zapowiedziane w Strategii na rzecz Odpowiedzialneg Rozwoju'' - dodała.



Dr Marian Szołucha z Akademii Finansów Vistula przypomniał, że powierzenie resortu rozwoju i finansów Morawieciemu okazało się być dobrym krokiem. ,,owierzenie kilka miesięcy temu kierowania tak dużą strukturą administracyjną poprawiło koordynację w jej obrębie, sprawiło, że była ona zarządzana znacznie sprawniej'' - stwierdził.

Teraz jest szansa na to, że w rządzie wszystko pójdzie naprzód. ,,Daje nadzieję, że będzie więcej patriotyzmu gospodarczego, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, będzie postawienie na innowacyjność, że Polska będzie dalej wzmacniała dobre relacje gospodarcze z zagranicą'' - ocenił.

