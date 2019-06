Ekolodzy STRASZĄ: Przestańmy używać węgla, bo czeka nas ZAGŁADA!!!

W ocenie autorów raportu analizy zaprezentowane podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Polsce są „niedoszacowane”. Według prognoz Australijczyków, temperatura na ziemi do roku 2050 wzrośnie nie o 2, ale o 3 stopnie Celsjusza. W praktyce oznacza to, że „około 35 proc. powierzchni Ziemi oraz 55 proc. ludzkości znajdzie się poza granicami przeżywalności przez 20 dni w roku”. Ponadto świat zostanie opanowany przez plagę suszy, w następstwie których będą wybuchały „trudne do opanowania pożary”. Kolejnym efektem zmian klimatycznych ma być masowa migracja. Ta z kolei doprowadzi do licznych konfliktów zbrojnych.