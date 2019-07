Ekolodzy czy V kolumna Putina?

Tomek 9.7.19 11:16

Wiecie jak działają ekolodzy? Ja znam takiego co mi uchylił rąbka tajemnicy. Znajdują gdzieś jakiegoś chronionego "robaczka", zawożą go do upatrzonego miejsca, gdzie chcą zrobić rezerwat i tam fotografują. Zgłaszają i na przykład Lasy Państwowe są już tam zablokowane, bo siedlisko robaczka musi być chronione. Nie wspominając już o ich zarobkach, na przykład liczenie ptaszków za grube miliony.