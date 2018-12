,,Egzorcysta'': Ubodzy w duchu a ubóstwo duchowe

Według księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, człowiek pod wpływem swojego majątku może ulec demoralizacji. Dlatego Biblia wskazuje by potrzeby ducha były dla nas ważniejsze od potrzeb ciała, zachęca do korzystania z uroków życia, ale tylko w taki sposób by nie było to, ze szkodą dla naszego ducha. Ważny jest umiar i powściągliwość, baczenie na to by troska o majątek nie przysłoniły nam troski o zbawienie.