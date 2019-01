Egzorcysta przestrzega przed wiarą w fałszywe objawienia

Objawienie publiczne Bóg przekazał nam w Tradycji i Piśmie Świętym (będącym częścią Tradycji) – herezją jest redukowanie Objawienia publicznego do Pisma Świętego (jak to robią protestanci, którzy nie zostaną zbawieni, bo nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim). Subiektywna lektura Pisma Świętego, z racji na wieloznaczność tekstów biblijnych, może w nas zrodzić herezje, przed którymi broni nas nauczanie katolickie i urząd nauczycielski Kościoła katolickiego (mający niezbędny dla naszego zbawienia monopol na interpretacje Pisma Świętego, tak by Pismo Święte nie było odczytywane błędnie, tak jak to robią protestanci).