,,Egzorcysta'' przestrzega przed freudyzmem, opartym na motywach gnostyckich i kabalistycznych

Zygmunt Freud był dumny ze swojego żydowskiego pochodzenia, „był członkiem żydowskiej loży masońskiej Bnai Brith w Wiedniu”. Według (cytowanego przez księdza Aleksandra Posackiego) Davida Bakana (autor pracy "Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition") „Freud zacierał z rozmysłem żydowską genezę i tradycje swojego myślenia oraz dzieł i teorii, będących wynikiem tego myślenia”.

W teoriach Freuda widać „wpływy kabalistyczne oraz myślenie gnostyckie. Cechuje je antyjahwizm i antychrystianiczne przedefiniowanie chrześcijaństwa”. Teorie Freuda są „obce i wrogie tradycji chrześcijańskiej”. „Freud świadomie odrzuca religie chrześcijańska, przedefiniuje ją i wchodzi w jej teologiczną przestrzeń. To, co jest grzechem i przekroczeniem granic, Freud uznaje za normę zdrowia psychicznego”.

U Freuda „psychoanaliza polegała na tym, że najpierw odkrywano największą namiętność pacjenta, potem nakłaniano go do jej zaspokojenia, a wreszcie – gdy pojawiło się nieuchronne poczucie winy – terapeuta wchodził w role rozgrzeszyciela”. Co prowadziło wielokrotnie do pogorszenia stanu pacjenta. „Celem terapii nie było wyleczenie, ale uzyskanie kontroli nad człowiekiem. Freud odkrył doskonały sposób kontroli ludzi, manipulując ich pożądaniem i poczuciem winy”.