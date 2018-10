Egzorcysta ostrzega przed demonicznym wpływem popkultury

Współczesna pop kultura narzuca dzieciom jako ideał życia konsumpcjonizm – celem ma być posiadanie a nie bycie, potrzeby duchowe mają zaspakajać komercyjne usługi new age. „Współczesna kultura, zamiast formować młodego człowieka do (…) mądrego życiowego powołania, przygotowuje go raczej do łamania (…) przykazań. Czyni go bardziej konsumentem popkulturowej papki, ograniczonym i upośledzonym, sprowadzonym do poziomu zaspakajania najniższych instynktów”.