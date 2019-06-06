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Egzorcysta: Jak walczyć z demoniczną pokusą 6.06.2019, 9:20
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zbawienie
o Mateusz Stachowski
3

Egzorcysta: Jak walczyć z demoniczną pokusą

3Dodaj komentarz

  • Stachu 6.6.19 9:38

    Kościół podobnie jak realny socjalizm - jest nie do pobicia jeśli chodzi o recepty na rozwiązywanie problemów, które sam wytwarza.

  • Albert 6.6.19 9:48

    "Jak walczyć z demoniczną pokusą"?

    Olać i nie zwracać uwagi na bajdurzenia zwykłych oszustów.

  • EgzoPierdyŻałosnychKatoKlaunówCelibatianów 6.6.19 9:50

    Zdrowy byczek, a całodobowy pasożyt, nieskalany żadną sensowną pracą. Takich państwo powinno wysyłać przymusowo na 5 lat robót publicznych, niech sypie tłuczeń i ubija. Potem ma prawo rok wylegiwać się w zakonie, jeżeli ktoś mu da żreć z parafian. Potem znów na 5 lat do roboty przy kamieniu. Będzie kwita ze społeczeństwem.
    Jestem jednak pewny, że odechciałoby się pasożytowi wypierdywania bzdur o diabełkach
    już po tygodniu pracy.

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