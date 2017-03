Egzorcyści nie mają wątpliwości: Aktywność demonów wzrasta!

reklama

Jak informuje Catholic News Agency, w Stanach Zjednoczonych rośnie aktywność demonów i większa liczba egzorcystów to ciągle niewystarczająca siła.

Egzorcysta Vincent Lampert przyznał, że od 2005 roku roku od kiedy jest egzorcystą w diecezji Indianapolis, ma do czynienia z coraz większą liczbą osób, które biorą udział w satanistycznych obrzędach. Co więcej o. Lampert podkreśla co jest szczególnym problemem. „Problemem nie jest to, że diabeł udoskonalił swoją grę, ale to, że coraz więcej osób próbuje w nią zagrać” – mówi Lampert.

Ojciec Lampert podkreśla, że częściej niż opętania, zdarzają się dręczenia złego ducha. Mimo to zaleca, by nie koncentrować się na szatanie, ale na Zbawicielu Jezusie Chrystusie.

