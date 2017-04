Egipt: Koptowie boją się kolejnych zamachów. Wzmocniono środki bezpieczeństwa

reklama

Podwyższone środki bezpieczeństwa i obawa przed atakami – tak wyglądają uroczystości Triduum Paschalnego wśród chrześcijan w Egipcie.

Po niedawnych atakach na kościoły, egipscy Koptowie przyznają, że się boją. W obawie przed możliwością kolejnych zamachów uroczystości są skromniejsze niż zazwyczaj.

Wielkopiątkowe uroczystości w Kairze poprowadził koptyjski patriarcha Tawadros II. Jednak zarówno nabożeństwa w egipskiej stolicy, jak i w pobliskiej Aleksandrii były skromniejsze niż zazwyczaj, a bezpieczeństwa pilnowały wzmocnione oddziały policji i wojska.

Wszystko to jest konsekwencją dwóch ataków przeprowadzonych w Niedzielę Palmową. Wybuchy w koptyjskich kościołach w Tancie i w Aleksandrii zabiły 45 osób. Do ataków przyznały się grupy powiązane z tzw. Państwem Islamskim.



– Nie chcę, by takie ataki się powtórzyły, ale uważam, że nie robimy nic, by je powstrzymać. Nikt się tu nie cieszy, wszyscy jesteśmy smutni. Może coś się zmieni, jeśli państwo rzeczywiście zacznie coś robić – mówiła jedna z chrześcijanek Maha.

Po atakach egipskie władze wprowadziły na trzy miesiące stan wyjątkowy, a do ochrony kościołów skierowano wojsko. Egipskie służby twierdzą, że napastnicy, którzy dokonali obu zamachów to Egipcjanie, przy czym jeden z nich jest powiązany z grupą, która dokonała ataku na koptyjski kościół w Kairze w grudniu ubiegłego roku.

Koptowie to jeden z odłamów kościoła prawosławnego. W Egipcie jest ich około 9 mln., a to oznacza, że stanowią około 10 proc. populacji. Za czasów władzy Bractwa Muzułmańskiego byli oni prześladowani, ale kiedy cztery lata temu rządy w Egipcie na powrót przejęła armia, status Koptów się poprawił. Równocześnie jednak radykalne islamskie grupy oskarżyły chrześcijan o współudział w zamachu stanu i odsunięciu Bractwa od władzy.

Pod koniec kwietnia do Egiptu udaje się z pielgrzymką papież Franciszek.

