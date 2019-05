Efektowne samobójstwo Grupińskiego

Prominentny działacz Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński jest kolejny na długiej liście polityków, którzy nie wiedząc, że są nagrywani, beztrosko ujawniają to, co naprawdę myślą.

Podczas ostatniego marszu Koalicji Europejskiej zapytany przez jednego z uczestników imprezy, jak to będzie ze związkami partnerskimi, kiedy obecna opozycja obejmie władzę, szczerze odpowiedział:

- Będziemy działać progresywnie, ale po dwudziestym którymś października. My musimy każdy głos odebrać. Stąd dzisiaj nie eksponujemy tego. Może to Rafał (Trzaskowski - JB) mówić w Warszawie, ale my tego nie możemy mówić w Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą.