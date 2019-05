Edward Mosberg: Polacy byli aniołami, że mogli ukrywać Żydów. Za Holocaust obwiniam cały naród niemiecki

"Polacy byli aniołami, że mogli przechowywać Żydów. Jak mi ktoś mówi o pogromach, to ja mówię, że w Krakowie policja żydowska współpracowała z Niemcami. Żydzi się wtedy bratają na mnie, ale ja się wcale nie przejmuję, bo mówię prawdę. Jak robili wysiedlenie z getta, Niemcy się bali wejść do mieszkań, bo myśleli, że tam są jakieś choroby, to żydowska policja wchodziła do mieszkań i wyganiała ludzi. Ja mówię, że to byli współpracownicy Niemców"