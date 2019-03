Edelman o pomocy Żydom w Warszawie: Co 7 Polak był zaangażowany. Drugiego takiego miasta w Europie nie ma

Na falę prześcigania się naukowców z kręgu Tomasza Grossa w wymienianiu coraz to nowych, ogromnych liczb ludności żydowskiej, którą zabić mieli Polacy podczas II WŚ, Jarosław Papis przypomniał zupełnie inne słowa - opinię Marka Edelmana o pomocy Żydom w Warszawie.

„Marek Edelman: 12 tysięcy Żydów przeżyło w Warszawie do Powstania. Żeby 12 tysięcy Żydów przeżyło, musiało być zaangażowanych co najmniej 100 000 ludzi. Warszawa liczył wtedy 700 000. Co 7 Polak był zaangażowany. Myślę, że drugiego takiego miasta w Europie nie ma...”