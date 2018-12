Echa upadku Nowoczesnej. Lubnauer mocno o Gasiuk-Pihowicz: Daje się ogrywać w kuluarach

Katarzyna Lubnauer ostro skrytykowała decyzję Kamili Gasiuk-Pihowicz dotyczącą opuszczenia klubu Nowoczesna i przejścia do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. Poza nią do klubu dołączyło sześciu innych posłów Nowoczesnej i Piotr Misiło, który z Nowoczesnej został wykluczony w ubiegłym tygodniu. „Kamila (Gasiuk-Pihowicz) to polityk wiecowy, ale w kuluarach daje się ogrywać” - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” szefowa Nowoczesnej.