Ebola w RD Konga staje się międzynarodowym zagrożeniem

Mimo przeprowadzenia fali szczepień ebola wymyka się w Kongu spod kontroli. Kraj mierzy się z największą epidemią tej choroby w swojej historii. Od sierpnia ub.r., gdy odnotowano pierwsze zachorowania, zmarło już co najmniej 1400 osób, potwierdzono też 2100 nowych przypadków zarażenia. Trzy osoby, które zmarły w Ugandzie to członkowie jednej rodziny, która uczestniczyła w pogrzebie swych bliskich zmarłych na ebolę w Kongu. Wszyscy pozostali uczestnicy ceremonii zostali objęci kwarantanną. By postawić tamę epidemii Uganda zaszczepiła 4700 lekarzy i pielęgniarzy w 165 różnych ośrodkach. Na pograniczu z Kongiem rozprowadzono ponadto 3,5 tys. szczepionek przeciwko eboli.

Władze Ugandy biją na alarm, że trudno jest powstrzymać epidemię z powodu niekontrolowanego przepływu ludności. Ponadto rozpowszechniane są uprzedzenia. W Kongu pewne grupy polityków rozpowszechniły informację, że rząd centralny wykorzystuje wirusa do eksterminacji niektórych plemion. W obawie przed zarażeniem zaatakowane zostały ośrodki medyczne w Północnym Kiwu, gdzie rebelianci wymordowali chorych i personel. Sprawia to, że wyszkolone służby medyczne nie chcą pracować na terenach niekontrolowanych przez państwo, a to jest większość obszaru dotkniętego obecnie wirusem w Kongu. Wpływa to niekorzystnie na rozprzestrzenianie się wirusa. Podczas gdy przed lutowymi atakami odnotowywano w Butembo 30 nowych zachorowań tygodniowo, obecnie jest ich prawie cztery razy więcej.