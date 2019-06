Dziwne oskarżenia pod adresem szefa episkopatu USA

W 2007 roku Pontikes nawiązała kontakt z ks. Rossim, prosząc go o wsparcie duchowe w trudnych chwilach życiowych. Wreszcie w 2012 roku miał zainicjować między nimi relację seksualną. Kobieta przyznaje, że utrzymywali intymne kontakty przez ponad rok. Choć używa się to sformułowania "nadużycia", to w istocie mamy do czynienia z romansem. Kobieta twierdzi jednak, że ks. Rossi chciał jej też udzielać rozgrzeszenia za stosunki seksualne, które z nim podejmowała; do spowiedzi według jej relacji ostatecznie nie doszło.