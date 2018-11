Dziwak świata i Bantustan, czyli histerie Sienkiewicza

"Całość polityki zagranicznej została przerzucona na USA. Jesteśmy skłóceni z Niemcami, UE, ze wszystkimi, kim tylko się da, oprócz Bałtyku i wisimy na USA. A potem rządzący są zdziwieni, że ambasador ma uwagi - zresztą moim zdaniem słuszne - co do swobód obywatelskich i wolności mediów. Sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało"- sywierdził Sienkiewicz, odnosząc się do listu ambasador USA, Georgette Mosbacher.