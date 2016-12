Dzisiaj w Betlejem: Uroczysta pasterka o północy

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Betlejem rozpoczyna świętowanie Bożego Narodzenia. Do uznawanego za miejsce narodzin Chrystusa miasta w Autonomii Palestyńskiej przyjeżdżają goście z całego świata. W południe przez miasto przejdzie uroczysta parada harcerzy, a w nocy łaciński patriarcha Jerozolimy odprawi uroczystą Pasterkę.

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia Betlejem przeżywa oblężenie. Przyjeżdżają tam goście z całego świata. Jak mówi pracujący w Izraelu ksiądz Piotr Żelazko, miasto Betlejem jest przygotowane na Boże Narodzenie.

“Na centralnym placu, przed Bazyliką Bożego Narodzenia stoi ogromna choinka. Wszystko zaczyna się w południe pięknym, kolorowym marszem przy akompaniamencie muzyki wygrywanej na bębnach i dudach przez harcerzy. Jest to bardzo kolorowe i żywe” - dodaje ksiądz Żelazko.

O 23.00 we franciszkańskim kościele świętej Katarzyny rozpocznie się modlitewne czuwanie, a o północy Pasterka. Na zakończenie Mszy Św. duchowni przejdą w procesji z figurką Dzieciątka Jezus do pobliskiej Groty Narodzenia. Figurka zostanie złożona na 14-ramiennej gwieździe, położonej w miejscu narodzenia Chrystusa.

Jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem ksiądz Piotr Żelazko, jak co roku, można spodziewać się ogromnej frekwencji. “Każdy chciałby uczestniczyć w tej jednej jedynej Pasterce, dlatego Patriarchat Łaciński rozdaje specjalne bilety. Trzeba się po nie zgłosić dużo wcześniej. Kilkaset osób będzie mogło wejść do kościoła. Pozostali uczestniczą we Mszy Św. przed Bazyliką za pośrednictwem telebimów” - dodaje polski duchowny.

dam/IAR

24.12.2016, 13:20