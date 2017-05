Dzisiaj ostatni dzień na złożenie PIT!

reklama

Dziś ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2016 rok. Można to zrobić drogą elektroniczną, wysłać PIT listem poleconym albo udać się do właściwego urzędu skarbowego. W związku z tym, że 30 kwietnia wypadł w niedzielę, a 1 maja to święto, na złożenie PIT-u podatnicy mają trochę więcej czasu niż zazwyczaj.

Rozliczając się z fiskusem, można skorzystać z ulg podatkowych. Najbardziej popularne to ulga na dzieci i możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków.

Składając zeznanie podatkowe warto pamiętać o możliwości przekazania 1 procentu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Listę można znaleźć m.in. na stronie pozytek.gov.pl.

Jeśli podatnik spóźni się ze złożeniem PIT-u, urząd skarbowy może nałożyć na niego karę finansową.

jsl/Polskie Radio

2.05.2017, 8:15