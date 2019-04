Dziś Żydzi zakazują nam folkloru, jutro zakażą nam czytania Nowego Testamentu?

Od dekad Żydzi nie tylko Polaków bezpodstawnie oskarżają o antysemityzm. W żydowskiej narracji historycznej jednoznacznie stwierdza się, że zbrodnie nazistów były ukoronowaniem katolickiego antysemityzmu. Zdaniem Żydów nauczanie katolickie doprowadziło do holocaustu i by nie dopuścić do ponownej zagłady Żydów, trzeba wykorzenić katolicyzm i nie podpuścić do głoszenia nauczania katolickiego.

Wspominał o tym w cytowanym na portalu Polityka Polska za portale PCh24 Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” stwierdzając, że po II wojnie światowej wśród badaczy żydowskich dominowało przeświadczenie „że Nowy Testament zawiera teksty antysemickie”. O „Antyżydowskich oszczerstwach Nowego Testamentu” pisał Luke T. Johnson w Journal of Biblical Literature. O „Genezie chrześcijańskiego antysemityzmu” pisał prof. Pieter van der Horst, na stronie Jerozolimskiego Centrum Spraw Publicznych.

Jak wynika z artykułu na stronie „Truth tellers” „Abraham H. Foxman, krajowy dyrektor Ligi Przeciwko Zniesławieniu B'nai B'rith, uważa, że antysemityzm będzie trwał tak długo, jak długo chrześcijanie przyjmą »kłamstwo« Nowego Testamentu […]. W swojej ostatniej książce Nigdy Więcej? Groźba nowego antysemityzmu” Foxman twierdzi, że to „śmiertelne” oszustwo spowodowało niezliczone cierpienia Żydów przez tysiąclecia. Tę nienawiść wygenerowaną przez Nowy Testament osiągnął punkt kulminacyjny w Holokauście, twierdzi — ale wybucha ona na nowo, ponieważ oskarżenie „zabójców Chrystusa” wywodzi się z Pasji Chrystusa Mela Gibsona i czytań z „antysemickiej” historii chrześcijańskiej na Wielkanoc”.

Jak informuje angielski dziennik „Daily Mail” w artykule „Żydowscy przywódcy domagają się nowych wydań Biblii i Koranu, aby nieść ostrzeżenia ostrzegające o antysemickich fragmentach” z listopada 2018 roku. Według artykułu takie są żądania zawarte w dokumencie końcowym „międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejski Kongres Żydowski, podczas której naukowcy zebrali się, aby omówić, w jaki sposób można walczyć z uprzedzeniami i dyskryminacją”.

Według „Daily Mail” „w Nowym Testamencie jest kilka tematów, które znalazły się pod ostrzałem, ponieważ posłużyły jako uzasadnienie postaw antysemickich. Obejmują one winę Żydów za śmierć Jezusa i pozornie upartą naturę narodu żydowskiego oraz ich nielojalność wobec Boga”.

W obradach żydowskiej konferencji według brytyjskiego dziennika brali udział: „Ariel Muzicant, wiceprzewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów, Heinz Fassmann, federalny minister edukacji, nauki i badań, Mathias Doepfner, dyrektor generalny Axel Springer SE, Danielle Spera, dyrektor Muzeum Żydowskiego w Wiedniu, Kenneth Jacobson, zastępca dyrektora krajowego Ligi Przeciw Zniesławieniu, Pawlo Klimklin, minister spraw zagranicznych Ukrainy i Dina Porat, szef centrum Kantor”.

Jak informuje brytyjski dziennik „dokument [...] wzywa także do identyfikacji i odrzucenia wszystkich antysemickich tekstów i fragmentów dziedzictwa chrześcijaństwa i islamu. Inne zalecenia obejmują przywódców religijnych i myślicieli „publicznie potępiających jako bezbożne pisma, kanoniczne lub quasi-kanoniczne pisma religijnych antysemitów”.

W tej perspektywie należy negatywnie ocenić skrajnie nieodpowiedzialne stanowisko bp. Rafała Markowskiego przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, który w imieniu Episkopatu Polski stwierdził, że „w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Pruchniku 19 kwietnia, Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego. W okresie wielkanocnym wspominamy prawdę wiary, że Chrystus oddał życie za zbawienie wszystkich, z czego wynika chrześcijańska postawa szacunku względem każdego człowieka”.

Warto przypomnieć, księdzu biskupowi, że przyłączając się do skandalicznej nagonki na polski folklor ludowy, dopatrując się w nim antysemityzmu, wchodzi w żydowską narrację oskarżeń wobec Kościoła katolickiego. Takie nieodpowiedzialne stanowisko ks. biskupa (nieadekwatne do sytuacji, choć słusznie przypominające o nauczaniu kościoła) na pewne zostanie wykorzystane do uzasadniania postulatów zakazu nie tylko nauczania Kościoła katolickiego, ale też do uzasadniania powszechnych wśród środowisk Żydowskich postulatów cenzurowania Nowego Testamentu, który zdaniem Żydów zawiera treści antysemickie (podobnie i inne środowiska lewicowe domagają się cenzury Biblii, tak by nie zawierała między innymi krytyki homoseksualizmu).

Żydzi domagają się ocenzurowania Nowego Testamentu z racji na to, że Jezus nazywał ówcześnie żyjących wokół niego tych Żydów, którzy odrzucili przymierze, jakie Bóg z nimi zawarł (w przeciwieństwie do tych Żydów, którzy w wierności przymierzu przyjęli Jezusa): plemieniem żmijowym (podobnie czynił i św. Jan Chrzciciel), plemieniem przewrotnym, wiarołomnym oraz niewiernym, obłudnikami, którzy odrzucili Boże Prawo, obłudnikami, którzy tylko werbalnie czczą Boga, ale czynią przeciw Bogu, wężami, które nie unikną piekła, dziećmi diabła, kłamcami.

Według Żydów Nowy Testament powinien być zmieniony i ocenzurowany, bo, na kartach Ewangelii Jezus nauczał, że Żydzi, którzy odrzucili jego naukę (a tym samym przymierze z Bogiem), nie mają usprawiedliwienia dla swoich grzechów, nienawidząc Jezusa, nienawidzą i Boga, uczynili ze świątyni Jerozolimskiej jaskinie zbójców, nie otrzymają już żadnego znaku od Boga, zostaną potępieni, o ile nie wyrzekną się swego odrzucenia Jezusa i zostaną chrześcijanami, wydadzą Mesjasza na śmierć, zostaną potępieni na sądzie, przez Królową z Południa przybyłą z krańców ziemi i Ludzi z Niniwy, którzy wystąpią przeciw nim, staną się obiektem zemsty za to, że wymordowali proroków, utracą Królestwo Niebieskie, które zostanie dane innemu narodowi.

Zdaniem Żydów ewangelie powinny być ocenzurowane, bo Jezus, nauczając o dramacie Żydów, którzy odrzucili przymierze z Bogiem, głosząc, że: setnik miał większą wiarę w Boga niż ktokolwiek w Izraelu, Żydzi Boga nie znają, nienawidzą Jezusa bez powodu, Jezus do nich przyszedł, bo są grzesznikami („Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników”), są pełni obłudy i nieprawości, będą mordować proroków, mędrców i uczonych, za co zostaną ukarani, mordują proroków posłanych przez Boga, trzeba wystrzegać się żydowskich herezji, trzeba wystrzegać się plugawej nauki Żydów, nie zachowują standardów postępowania, które narzucają innym, a które to standardy nie są możliwe do zachowania, domagają się czci nienależnej sobie, przewrotne nauki Żydów uniemożliwiają zbawienie ludziom, odrzucają sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę, kreują się na sprawiedliwych, pomimo że są całkowicie zdemoralizowani, mordowali proroków i są z tego dumni, dziedziczą po swoich przodkach krew zamordowanych przez Żydów proroków, Mesjasza i Jego uczniów, są przeklęci, bo poznali od Boga prawdę, ale uniemożliwiają jej poznanie gojom, chcieli Jezusa zabić, nie są dziećmi Boga, znieważaj Jezusa.

Żydom podpadł też święty Paweł, który nauczał, że ówcześnie żyjący Żydzi, którzy odrzuciwszy Jezusa, odrzucili przymierze z Bogiem: zaparli się Jezusa, zabili Jezusa, są rasistami, są ślepi na Boga, bo mają nikczemne myśli, bezrozumne serca i są głupi, są hipokrytami, chlubiącymi się swoją praworządnością, gdy łamią prawo bezustannie, z przyczyny Żydów poganie bluźnią imieniu Boga, niewielka ilość Żydów zostanie zbawiona, gorszą się Chrystusem ukrzyżowanym, zwolennicy judaizacji Kościoła to psy i okaleczeńcy, których należy się wystrzegać, ,,Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom”, zabraniają przemawiać do pogan celem zbawienia ich, demoralizują, zwodzą i sieją nienawiść, dlatego trzeba im zamknąć usta, trzeba zwalczać ich baśnie. Święty Jan nauczał, że współcześni mu Żydzi, odrzucając Jezusa, odrzucili też Boga Ojca.

Żydom bardzo niepodobna się, że ewangeliści i apostołowie głosili, że współcześnie żyjący pośród nich Żydzi, którzy poprzez odrzucenie Jezusa odrzucili przymierze z Bogiem: odrzucili Boga nie przyjmując chrztu janowego, nie dziękowali Jezusowi za uzdrowienia, tak jak czynili to nie Żydzi, chcieli ująć Jezusa, bo przeciw nim nauczał, zostanie zbawionych tylko 144000 Żydów i „wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu”, sprawiali cierpienie Jezusowi, oczerniali Jezusa, twierdząc, że jest opętany, odrzucili naukę Jezusa i pomimo znaków nie uwierzyli w niego, zastraszyli ludzi, by milczeli o Jezusie, prześladowali prawdę mówiących o Jezusie, postanowili zabić Łazarza, bo był on żywym dowodem na prawdziwość nauki Jezusa, chcieli pojmać Jezusa i dlatego nakazaliby informować ich o miejscu Jego pobytu, szukali fałszywego świadectwa, by zabić Jezusa, wraz z Judaszem spiskowali przeciw Jezusowi, prześladowali Jezusa, pojmali Jezusa, chcieli zabić Jezusa, tłumnie i głośno domagali się od Piłata zabicia Jezusa, oczerniali Jezusa przed Piłatem, domagali się, by Piłat więził Jezusa, torturowali i poniżali Jezusa, złorzeczyli ukrzyżowanemu Jezusowi, szydzili z ukrzyżowanego Jezusa, wzięli całkowitą odpowiedzialność na siebie i swoich potomków za zabicie Jezusa, przekupili strażników, by kłamali, że Jezus nie zmartwychwstał, podburzali i źle usposobili przeciw chrześcijanom, wzniecali anty chrześcijańskie rozruchy, porywali i więzili chrześcijan, podobały się im prześladowania chrześcijan, postanowili znieważyć i ukamienować chrześcijan, prześladowali apostołów, zabraniali apostołom głosić ewangelie, więzili apostołów, chcieli zabić apostołów.

Żydom niepodobna się to, że Ewangelie przytaczają nauki świętego Szczepana, który głosił, że Żydzi: sprzeciwiają się Duchowi Świętemu, prześladowali i zabijali proroków, zdradzili i zabili Jezusa, odrzucili Boskie Prawo.

Ze sprzeciwem Żydów spotyka się również to, że według Ewangelii Żydzi: zabili świętego Szczepana, Postanowili zabić Szawła, bo się nawrócił, nawoływali do zabicia Świętego Pawła, usiłowali zabić Świętego Pawła, ślubowali post, dopóki Świętego Pawła nie zabiją, wraz z podburzonymi przez siebie szumowinami prześladowali Świętego Pawła.

Żydowskie postulaty cenzurowania Ewangelii wysuwane są też, bo Nowy Testament opisuje jak: Rzymianie uchronili Świętego Pawła przed linczem ze strony Żydów), święty Paweł był więziony przez Porcjusza Festusa, by okazać życzliwość Żydom, Żydzi podburzyli tłum i rzucili się na Świętego Pawła.

Ze sprzeciwem Żydów spotyka się też to, że na kartach Nowego Testamentu opisane jest jak Żydzi: uknuli spisek przeciw Świętemu Pawłowi, kłamią, że Jezus nie jest Mesjaszem, bluźnią i sprzeciwiają się Ewangelii, odrzucili Słowo Boże i uznali się nie godnymi życia wiecznego, żydowskie przechrzty pieniądze wspólnoty Chrześcijan różnej narodowości, którymi zarządzali przekazywali na pomoc tylko żydowskim przechrztom ze szkodą dla chrześcijan nie żydowskiego pochodzenia.

Żydom nie w smak jest też to, że Nowy Testament przynosi też opis stosunku Greków i Rzymian do Żydów. Na przełomie 49 i 50 roku w dziewięćdziesiątym roku panowania Klaudiusz Rzymianie wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Iunis Annaus Gallio, starszy brat filozofa Seneki, prokonsul Achai, wypędził z sądu Żydów, którzy występowali przeciw Chrześcijanom, a Grecy schwytali przewodniczącego synagogi i bili go przed sądem co nie wywołało reakcji prokonsula.

Warto pamiętać o tym, że roszczenia żydowskie eskalują. Kiedy hierarchowie wspierają żydowską nagonkę na polski folklor, kiedy milczą w sprawie szkalowania przez Żydów Polski i Polaków, kiedy nie dostrzegają bezpodstawnych roszczeń Żydowskich, to nie oznacza, że Żydzi przychylniej spojrzą na Kościół. Taka postawa hierarchów wobec Żydów ośmiela środowiska żydowskie do ataków też na katolicyzm, do żądań cenzury Nowego Testamentu – a wyobraźmy sobie, jak by wyglądała Ewangelia, po spełnieniu żydowskich oczekiwań.