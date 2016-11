Dziś wymiata soczysty kurczak z piekarnika 'na soli'

reklama

Blog, który prowadzimy stał się też popularny wśród naszych współpracowników. Z tego miejsca wszystkich Was gorąco pozdrawiam. Przepis na kurczaka pieczonego na soli podała nam moja koleżanka dla której kuchnia i gotowanie nie ma żadnych tajemnic. Przepisu nie znałem i podchodziliśmy do niego z Anetą bardzo ostrożnie. Okazało się że nasze obawy nie miały podstaw. Kurczak tak upieczony jest GENIALNY. Soczysty, aromatyczny z pysznie chrupiącą skórką.

Zaletą tak przyrządzonego kurczaka jest przede wszystkim czas i prostota jego przygotowania. My co prawda podstawowy przepis trochę zmodyfikowaliśmy dorzucając dodatkowy czas na jego zamarynowanie ale nie jest to konieczne i można kurczak przyrządzić w niespełna godzinkę.

*Kurczak pieczony na soli*

kurczak cały

sól - 1 kg

czosnek - 5 ząbków

papryka słodka mielona - 1 łyżka

majeranek suszony - 1 łyżka

czosnek granulowany - 1 łyżka

kminek mielony - 1/2 łyżka

pieprz

chilli suszone

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Wyciskamy czosnek przez praskę do miseczki, dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek i wszystkie przyprawy. Mieszamy całość do uzyskania pasty którą nacieramy przekrojonego na pół kurczaka. Układamy połówki w misce którą zaklejamy folią spożywczą i odkładamy na noc do lodówki. Ten etap można oczywiście pominąć jeśli nie mieliśmy na to czasu, a na przygotowanie kurczaka mamy ledwo godzinę zanim teściowa wpadnie nam na obiad. Jeśli jednak nie musimy się spieszyć warto kurczaka zamarynować i pozwolić przyprawom wniknąć w jego mięso.

Na płaskiej blaszce lub w dużej brytfannie rozsypujemy cały kilogram soli spożywczej. Układamy na niej kurczaka przeciętymi połówkami w dół. Wokół możemy rozłożyć ziemniaki, które smacznie się na soli upieką. Mięso powinno piec się godzinę lub półtorej w temperaturze 180 stopni. Termoobieg przyspieszy czas pieczenia ale nie jest konieczny.

Zastanawiałem się już kiedyś nad zaletami pieczenia mięs na soli. Sól pochłania i wiąże cały tłuszcz wytapiający się z kurczaka. Dzięki temu po pieczeniu nie mamy praktycznie nic do mycia bo skorupę soli wystarczy nad kubłem odbić z blachy. Jednocześnie temperatura podgrzewając sól uwalnia z pochłoniętego tłuszczu wodę powodując, że w piekarniku utrzymuje się doskonała wilgotność gorącego powietrza, która zapobiega wysuszaniu się mięsa.

Nie musi my się obawiać że sól przeniknie do kurczaka. Tak się nie dzieje. Zaprezentowany sposób stał się od niedzieli podstawowym sposobem na przygotowanie pieczonego kurczaka w naszym domu.

3.11.2016