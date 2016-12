Dziś wigilia uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP

reklama

Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Teksty wigilii Niepokalanego Poczęcia NMP

Ci, którzy pragną zgodnie z chwalebną tradycją przedłużyć Wigilie niedziel, uroczystości i świąt, powinni najpierw odmówić Godzinę Czytań; następnie po obu czytaniach, a przed hymnem Ciebie, Boże, chwalimy należy dodać pieśni i Ewangelię, jak to podano niżej. Jeżeli jakieś święto Pańskie przypada w niedzielę, Ewangelię bierze się albo z odpowiedniej niedzieli (jak podano niżej), albo ze święta; w tym wypadku należy się posłużyć lekcjonarzem mszalnym.

Po Ewangelii można na jej temat wygłosić homilię, po czym następują: hymn Ciebie, Boże, chwalimy, modlitwa i zakończenie Godziny jak w częściach stałych.

Ant. Witaj, Rajska różo, * kwitnąca na chwałę Boga; / witaj, Oblubienico, złotymi klejnotami ozdobiona; / witaj, która podobasz się Bogu / bardziej niż hołdy składane przez aniołów!

Pieśń I (Iz 61, 10 - 62, 3)

Radość Nowego Jeruzalem

Ujrzałem Miasto Święte - Jeruzalem Nowe, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża (Ap 21, 2)

Ogromnie weselę się w Panu, *

dusza moja raduje się w moim Bogu,

Gdyż odział mnie szatami zbawienia *

i okrył płaszczem sprawiedliwości,

Jak oblubieńca, który wkłada zawój, *

jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.

Tak jak ziemia wydaje swoje plony, *

jak ogród rozplenia swe zasiewy,

Tak Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość się rozmnoży *

i hołdy będą Mu składane wobec wszystkich narodów.

Ze względu na Syjon nie umilknę, *

ze względu na Jerozolimę nie spocznę,

Aż jej sprawiedliwość wzejdzie jak zorza *

i jak pochodnia zapłonie jej zbawienie.

Wtedy sprawiedliwość twoją ujrzą narody *

i chwałę twoją wszyscy królowie.

I nazwą cię nowym imieniem *

nadanym przez usta Pana.

Będziesz wspaniałą koroną w rękach Pana, *

królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Pieśń II (Iz 62, 4-7)

Chwała Nowego Jeruzalem

Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi (Ap 21, 3)

Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", *

nie powiedzą "Spustoszona" o twojej krainie.

Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", *

a twoją krainę "Poślubiona",

Bo spodobałaś się Panu *

i twoja kraina męża otrzyma.

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, *

tak twój Budowniczy poślubi ciebie.

I jak oblubieniec cieszy się oblubienicą, *

tak twój Bóg rozweseli się tobą.

Na twoich murach, Jeruzalem, *

rozstawiłem straże;

Przez cały dzień i noc całą *

nigdy milczeć nie będą.

Wy, którzy wszystko przypominacie Panu, †

sami nie dawajcie sobie wytchnienia *

i Jemu nie dajcie spokoju,

Dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem *

przedmiotem wysławiania na ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Pieśń III (Syr 39, 13-16a)

Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie

Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania (2 Kor 2, 14)

Słuchajcie mnie, pobożni synowie, i się rozwińcie *

jak róża rosnąca nad strumieniem wody!

Jak Liban wydajcie woń przyjemną *

i zakwitnijcie jak lilia!

Mocnym głosem pieśń zaśpiewajcie, *

wysławiajcie Pana za wszystkie Jego dzieła!

Oddajcie chwałę Jego imieniu, †

pieśnią Go wywyższajcie *

przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów,

A uwielbiając Go tak mówcie: *

"Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne!"

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Witaj, Rajska różo, / kwitnąca na chwałę Boga; / witaj, Oblubienico, złotymi klejnotami ozdobiona; / witaj, która podobasz się Bogu / bardziej niż hołdy składane przez aniołów!



EWANGELIA

Błogosławione łono, które nosiło Jezusa

Łk 11, 27-28

Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jezus przemawiał, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: "Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś". Lecz On rzekł: "Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je".

Oto słowo Pańskie.



HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boga, wysławiamy,

Tobie, Panu, wieczna chwała.

Ciebie, Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,

Tobie Moce i niebiosy,

Cheruby, Serafinowie

ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty nad Świętymi

Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi

majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,

chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza

Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi

z głębi serca, ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi

wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,

Syna, Słowo wiekuiste,

Z Duchem, wszechświat wielbi cały:

Królem chwały Tyś, o Chryste!

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.

By świat zbawić swoim zgonem,

Przyoblókłszy się w człowieka,

nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota,

starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota

otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,

w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zabrzmi trąba sroga,

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,

wspomóż, obmyj grzech, co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni

drogiej swojej Krwi strugami.

Ze świętymi w blaskach mocy

wiecznej chwały zlej nam zdroje,

Zbaw, o Panie, lud sierocy,

błogosław dziedzictwo swoje!

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Rządź je, broń po wszystkie lata,

prowadź w niebios błogie bramy.

My w dzień każdy, Władco świata,

Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie

pieśń, co sławi Twoje czyny.

O, w dniu onym racz nas, Panie,

od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym

tym, co żebrzą Twej opieki;

W Tobie, Panie, zaufałem,

nie zawstydzę się na wieki.



MODLITWA

Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.



We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki.

