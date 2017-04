Dziś Warszawa mówi TAK dla życia!

reklama

Pod hasłem "Tak dla Życia" ulicami Warszawy przejdzie dwunasty Marsz Świętości Życia. "Naszym głównym celem jest podkreślenie roli życia, małżeństwa i rodziny" - mówi ksiądz Robert Wielądek duszpasterz rodzin diecezji warszawsko-praskiej.

Jego zdaniem, powinien to być czas radości i ukazywania piękna ludzkiego życia. Podczas marszu przypomniane zostanie nauczanie o życiu, małżeństwie i rodzinie trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Siostra Senta Krajza Na marszu będzie można również wspomóc podopieczne domów samotnej matki w Chyliczkach i Zielonce pod Warszawą

- Na marszu będzie można również wspomóc podopieczne domów samotnej matki w Chyliczkach i Zielonce pod Warszawą. W ramach akcji "Pielucha dla Malucha" pod Kolumną Zygmunta i przed katedrą na stołecznej Pradze będziemy zbierać pieluchy, mleko i kosmetyki dla niemowląt - mówi siostra Senta Krajza ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dyrektorka domu w Chyliczkach. Co roku pod jej opieką jest kilkanaście kobiet i ich dzieci. - Ta pomoc pomaga nam przetrwać nawet przez trzy miesiące. Dodatkowo wspomagamy kobiety, które dzwonią do mnie, prosząc o te rzeczy, a nie są mieszkankami domu - dodaje zakonnica.

Marsz poprzedzą Msze święte odprawiane o 11.00. W archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela i katedrze warszawsko-praskiej. Po modlitwach uczestnicy marszu spotkają się na placu Zamkowym.

Około 12.40 zaplanowano wystąpienie kardynała Kazimierza Nycza i świadectwa rodzin. Później wszyscy przejdą Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża. Marsz ma się zakończyć około 13.00.

Pierwszy Marsz Świętości Życia odbył się 25 marca 2006 roku. Jego nazwa nawiązuje do Dnia Świętości Życia, który Kościół katolicki w Polsce obchodzi co roku właśnie 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Do obchodzenia Dnia Świętości Życia wezwał papież Jan Paweł II; w encyklice "Evangelium vitae" wyjaśniał, że podstawowym celem Dnia jest "budzenie w sumieniach, rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji".

Organizatorami są archidiecezja warszawska i diecezja warszawsko-praska.

2.04.2017