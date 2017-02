Dziś w nocy spójrz w niebo! Zobaczysz zaćmienie i być może kometę

reklama

Dziś w nocy dwie atrakcje dla miłośników astronomii. Nastąpi zaćmienie Księżyca, a jednocześnie blisko Ziemi przeleci kometa. Warto więc posiedzieć dziś nieco dłużej i zerknąć w niebo.

O 23:24 czasu polskiego rozpocznie się zaćmienie półcieniowe. Jest to sytuacja, w której Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują prawie na tej samej linii i nasza planeta częściowo blokuje światło ze Słońca rzucane na powierzchnię Księżyca. W praktyce srebrny glob pociemnieje na kilka godzin, począwszy od lewej górnej ćwiartki.

Jednocześnie koło Ziemi przeleci kometa 45P; jej najmniejsza odległość to niecałe dwanaście i pół miliona kilometrów. Według ekspertów NASA, by ją zobaczyć trzeba mieć co najmniej dobrą lornetkę.

dam/IAR,Fronda.pl

10.02.2017, 17:30