Dziś urodziny Pierwszej Damy. ZOBACZ, co przygotował prezydent!

Czytaj to! 2.4.19 19:37

Bez tego świat sobie nie poradzi: https://www.dailymotion.com/video/x74an8b



Powszechny i łatwy dostęp do Internetu urządzeniami elektronicznymi takimi jak telefony, tablety, komputery umożliwia wprowadzenie w Państwach Narodowych ustroju demokracji bezpośredniej czyli E-Demokracji. W E-Demokracji każdy obywatel posiadający na swoim urządzeniu aplikację (kod źródłowy) zliczającą oddawane głosy taką samą jak na głównym serwerze (stamtąd również udostępniony do pobrania) sprawuje władzę w Państwie, stanowi o prawach, przepisach i sądach.



Bezpieczeństwo i prawdziwość wyników zapewniał by ciągły (online) dostęp do nich oraz możliwość weryfikowania ich przez porównywanie z wynikami na urządzeniach innych użytkowników a także z wynikami specjalnie w tym celu udostępnionymi przez Państwo np. w miejscach użyteczności publicznej.



Wprowadzić E-Demokrację może w życie wniesiony do Sejmu projekt obywatelski przedstawiający ogólną zasadę jej funkcjonowania a polegającą na tym że każdy obywatel po zweryfikowaniu się analogowym (papierowym) dowodem tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania może wnieść pod głosowanie w formie papierowej wszystko co zechce aby funkcjonowało w przestrzeni publicznej. Uchwały, rozporządzenia, przepisy, wyroki, sądy, opinie.

Te przedkładane urzędnikowi były by skanerem wprowadzane do odpowiednio zabezpieczonego serwera pośredniego i internetem do serwera głównego np. przy Parlamencie.



Na wprowadzone pomysły i rozwiązania głosować mógłby każdy dorosły obywatel. Pierwszy głos na swoim urządzeniu przenośnym udzielała by osoba wnosząca głosowanie i od razu otrzymała nań potwierdzenie zawierające dane z dowodu osobistego i udzielony głos. A wtedy urzędnik potwierdzał by wnoszącemu głosowanie przyjęcie jego wniosku stemplem urzędowym i osobistą pieczątką z odręcznym podpisem. Po zagłosowaniu serwer pośredni i centralny drukował by takie same potwierdzenie w wersji papierowej do zarchiwizowania.



Tym sposobem pozbędziemy się wszelkiej patologi bo zlikwidujemy Rząd Centralny i Samorządowy, Partie, Parlament, Urzędy o tym co w Państwie decydować będziemy my wszyscy poprzez ludzi których tą samą drogą wybierzemy by nas reprezentowali w naszych sprawach i potrzebach i łożąc na nich dobrowolne [po]datki bo będą na nie zasługiwać swoją kompetencją, zdolnościami i wynikami w pracy. Szybkość, prostota i wygoda elektronicznego głosowania sprawia, że można je stosować do sprawowania całej władzy ustawodawczej i sądowej np. przez wybieralnych w e-głosowaniach ławników, oraz częściowo władzy wykonawczej przez wszystkich obywateli Państwa.