Dziś szef MON obejrzy ćwiczenia drużyn proobronnych

reklama

Fot. Flickr reklama

W niedzielę, 6 listopada br. w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim (ul. Warszawska 267) minister obrony narodowej Antoni Macierewicz będzie obserwował zajęcia doskonalące drużyn proobronnych.

Szkolenie zorganizowane przez Biuro do Spraw Proobronnych we współpracy z Żandarmerią Wojskową i Związkiem Strzeleckim "Strzelec", będzie miało na celu doskonalenie umiejętności w zakresie m.in. zespołowych technik posługiwania się bronią i czynności do strzelań sytuacyjnych, taktyki i techniki interwencji, elementów patrolowania i konwojowania, a także działania drużyny podczas przeszukiwania terenu i obiektu.

W trakcie ćwiczeń, w godz. 10.00 - 12.00 zaplanowano w punktach szkoleniowych wizytę kierownictwa MON i SZ RP.

dam/mon.gov.pl

6.11.2016, 10:00