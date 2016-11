Dziś spotkanie w sprawie reformy edukacji: Premier Szydło i szefowa MEN będą rozmawiać z wojewodami i kuratorami

reklama

Beata Szydło, Anna Zalewska, źr. wikipedia reklama

Dziś dojdzie do spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z wojewodami i kuratorami, weźmie w nich udział również premier Beata Szydło. Rozmowy w Kancelarii Premiera będą dotyczyły reformy edukacji.

W związku z przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy likwidującej gimnazja i przywracającej ośmioletnią szkołę podstawową, będą omawiane szczegóły dotyczące planowanej reformy. Spotkanie ma dotyczyć dwóch projektów ustaw: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Premier Beata Szydło po wczorajszym posiedzeniu zaznaczyła, że rząd jest przygotowany do przeprowadzenia reformy oświaty, zaś Rada Ministrów przygotowała pełną informację na temat wprowadzanych zmian.

,,To, że dzisiaj Rada Ministrów przyjęła te projekty ustaw jest dowodem na to, że nie tylko jesteśmy zdeterminowani, ale uruchamiamy już w tej chwili cały proces legislacyjny. Projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu. Wierzę w to głęboko, że ten proces zostanie w Sejmie bardzo dobrze przeprowadzony i że Sejm będzie poczuwał się do tej współodpowiedzialności za przyszłość polskiej szkoły''

– zapewniała premier Beata Szydło.

Przyjęte projekty ustaw regulują nowe zasady, zgodnie z którymi obowiązywać będzie 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe, zaś gimnazja będą zlikwidowane.

LDD/RIRM/fronda.pl

9.11.2016, 11:35