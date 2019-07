Dziś rocznica kulminacji rzezi wołyńskiej

nikt 11.7.19 9:02

Co za mentalność Polaków ? Zginęło ich tylko ok.1000 . Hitler wymordował miliony w bardziej okrutny sposób . Niemcy są " cacy a Ukraińcy " be " . A co Polacy na Wołyniu robili ? Pojechali tam z wycieczką turystyczną ? Osiedleńcy na nie swoich ziemiach gnębili rdzennych mieszkańców . I powstanie Bandery im się nie podoba ? A co Powstańcy Śląscy robili osiedlonym na Śląsku Niemcom ? Dokładnie to samo . Wiem , gdyż dziadek do nich należał a babcia mi o tym opowiadała . Palili gwałcili , mordowali . Niemcy przed powstaniami robili ze Ślązakami dokładnie to samo , co Polacy z Ukraińcami . Jedni germanizowali na siłę , drudzy polszczyli na siłę . Jedni i drudzy gnębili rdzenną ludność . Co za pokrętna polska czy też żydowska mentalność . Niemcy nie wracają do tamtych wydarzeń a Polacy ciągle rozdziawiają japę . Wieczna , niezasłużona krzywda im się dzieje . Nie ma się czemu dziwić . Żydzi tacy są .