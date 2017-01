Dziś powitanie amerykańskich żołnierzy w Polsce

reklama

W Żaganiu (Lubuskie) odbędzie się dziś uroczyste powitanie żołnierzy amerykańskich przyjeżdżających do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO - o czym zadecydowano na szczycie Sojuszu w lipcu 2016 r. w Warszawie.

W ceremonii wezmą udział m.in. premier Beata Szydło i szef MON Antoni Macierewicz.

Jak mówił minister obrony, obecność ciężkiej brygady, a od kwietnia - także wielonarodowego batalionu - to historyczne wydarzenie o strategicznym znaczeniu.

Pierwszych 250 Amerykanów przybyło przed tygodniem samolotami do Wrocławia. Przez kolejne dni wjeżdżały do Polski kolejne grupy i trafiały głównie do Żagania, gdzie będzie się mieściło dowództwo ciężkiej brygady. Czołgi Abrams, wozy piechoty Bradley i haubice Paladin przyjechały w konwoju dwa dni temu.

Docelowo ciężka brygada będzie liczyła 3,5 tysiąca żołnierzy. Oprócz Żagania wojskowi będą stacjonowali w Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu.

Uroczystość powitania w Żaganiu poprzedzi piknik w centrum tego miasta, organizowany w ramach akcji "Bezpieczna Polska". Podobne imprezy, pod patronatem ministra obrony narodowej, odbędą się w szesnastu miastach wojewódzkich. Wszystkie rozpoczną się w samo południe.

W Warszawie na Placu Piłsudskiego zaplanowano koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, pokaz musztry paradnej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedstawiciele Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego będą zbierać pieniądze na rzecz rodzin chrześcijańskich w Syrii.

W Gdyni piknik odbędzie się na Skwerze Kościuszki. Będzie można zwiedzać m.in. okręt ORP Błyskawica.

Pokazy musztry, uzbrojenia i koncerty orkiestr wojskowych przygotowano też w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie, Opolu, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Olsztynie, Rzeszowie i Kielcach. Wszędzie będzie możliwość skosztowania wojskowej grochówki.

