Dziś na rozgrzewkę: Francuska zupa cebulowa z grzankami

Zupa cebulowa to jedno z najbardziej charakterystycznych dań dla kuchni francuskiej. A zarazem jedno z najpyszniejszych!

To oczywiście subiektywna opinia, jednak faktem jest, że próżno szukać drugiej zupy o tak orygialnych i intensywnym smaku. Są różne warianty jej przyrządzenia. Można po prostu ugotować ją na samej cebuli i potem nie stosować dotatków, można przygotować bardziej gęstą zupę o konstystencji kremu, wreszcie można podać ją w wersji z grzankami i serem, którą to wersję dziś proponujemy.

Oto składniki, których potrzebujemy:

1 kg cebuli (ilość można zwiększyć wedle uznania dla bardziej intensywnego smaku)

4 łyżki masła

3 łyżki oliwy

250 ml białego wytrawnego wina (nie jest to konieczne, ale dodaje pewnej subtelności do smaku)

1 l bulionu wołowego

Sól, pieprz czarny

Bagietka

Ząbek czosnku

150-170 g sera żółtego (oryginalnie we Francji używa się sera gruyère, ale rzecz jasna można użyć innego)

Opcjonalnie świeży tymianek lub/i rozmaryn

Sposób przygotowania:

Cebulę kroimy w grubsze piórka. Nie musi to być wykonane bardzo starannie.

W szerokim garnku rozgrzewamy oliwę z masłem. Wkładamy cebulę. Smażymy na średnim ogniu, co jakiś czas mieszając. Doprowadzamy do karmelizacji. Trwa to około 40-45 min. Cebula ma mieć kolor mocnego karmelu. Nie może być spalona, choć na bokach patelni zawsze będzie mieć to miejsce. Nie szkodzi. Dlatego co parę minut zgarniamy cebulę z boków do środka naczynia.

Do cebuli dolewamy wino, zwiększamy ogień i mocno mieszamy. Gotujemy to na dużym ogniu przez ok. 5 minut.

Następnie wlewamy wrzący wywar. Najlepszy jest wołowy lub wołowo-warzywny. Gotujemy pod przykryciem przez ok. 40 minut.

Doprawiamy solą i pieprzem

Bagietkę przypiekamy, najlepiej w piekarniku. Możemy ją przetrzeć pokrojonym ząbkiem czosnku, albo, jeżeli ktoś lubi czosnkowy smak, rozsmarować na niej odrobinę zmiażdżonego ząbku.

Zupę przelewamy do osobnych żaroodpornych miseczek. Grzanki kładziemy na wierzchu. Posypujemy startym serem, a także tymiankiem tudzież rozmarynem (tymianek/rozmaryn nieobowiązkowo)

Zupę wkładamy do piekarnika i zapiekamy około 5 min, aż ser się roztopi



Zupa cebulowa - pyszna, pożywna, a na dokładkę stanowiąca witaminową bombę. Czego chcieć więcej na długie mroźne wieczory? Życzymy smacznego!

