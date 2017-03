Dziś możliwa rekordowa wygrana w Lotto! ZOBACZ!

reklama

Za sześć trafnie wytypowanych liczb na kuponie Lotto będzie można w czwartek wygrać nawet 35 milionów złotych. Do tej pory najwyższa wygrana, czyli 35 234 116,20 złotych, padła 22 sierpnia 2015 r. w Ziębicach (woj. dolnośląskie).

Totalizator Sportowy informuje, że obecna kumulacja narasta od 19 lutego. Oznacza to, że główna wygrana w Lotto nie padła już od prawie miesiąca. Szansa na rekordową wygraną niewątpliwe zachęci wiele osób do zagrania, co może jeszcze bardziej podnieść wysokość skumulowanej nagrody.

W pierwszej trójce wygranych są też szczęśliwcy z Gdyni – w 2012 roku padła tam wygrana w wysokości 33 787 496,10 oraz z Bolesławca – ktoś, kto kupił tam kupon w 2012 roku wzbogacił się o 30 927 429,60 złotych.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40. Losowania można oglądać antenie TVP Info i na stronie www.lotto.pl.

Rekordowa kumulacja w Lotto to 60 mln zł i miała miejsce 7 maja 2016 r. Szczęśliwe szóstki trafiło wtedy aż trzech graczy, którzy podzielili się tą kwotą.

