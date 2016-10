Dziś modlitwa za masonów...

reklama

Akt oddania się Niepokalanej

Św. Maksymilian Maria Kolbe



O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: ,,Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Źródło : www.niepokalanow.pl

Modlitwa za masonów...

z 16. na 17. dzień miesiąca

Rycerska inicjatywa - modlitwa: O uświęcenie własne, o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza żydów i masonów - to całonocne czuwanie modlitewne z 16. na 17. dzień miesiąca. Data nawiązuje do dnia założenia MI w Rzymie w 1917 r., 16 października wieczorem. Na to modlitewne czuwanie zaproszone są do Niepokalanowa szczególnie rycerskie wspólnoty - stowarzyszenia i koła MI. Jest to bowiem czas modlitwy o zrealizowanie celu MI. Jednakże każdy, kto czuje potrzebę modlitwy, może przyjechać do Niepokalanowa 16. dnia miesiąca i w pierwszą sobotę miesiąca na zawierzenie Niepokalanej siebie, swoich najbliższych, wszelkich trosk i zmartwień, aby Ona wstawiała się za nami u Dobrego i Miłosiernego Ojca. Albowiem - jak pisał św. Maksymilian - "tam, gdzie Ona wejdzie, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprosi..., a z oczu najzatwardzialszych grzeszników popłyną łzy nawrócenia". A jeśli ktoś nie może przyjechać do Niepokalanowa, niech spróbuje inaczej... Rycerzy Niepokalanej - indywidualnych lub zrzeszonych we wspólnotach MI - którzy w danym miesiącu nie mogą przyjechać na czuwanie do Niepokalanowa, zachęcamy, aby 16. dnia miesiąca łączyli się duchowo z Niepokalanowem. Po uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem lub Opiekunem MI mogą w swojej parafii zorganizować podobne czuwanie modlitewne lub krótką modlitwę.

16.10.2016, 12:24