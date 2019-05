Dziś modlimy się do św. Joanny d'Arc o siłę w walce ze złem!

Niech bedzie pochylony 30.5.19 10:33

Ale to na pewno chodzi o tę kobietę, którą w 1431 r., spalono na stosie za herezję i trafiła do katolickiego piekła, a potem w 1920 r., trafiła jako święta do katolickiego nieba? No nie wiem czy chciałbym się modlić do kogoś kto ponad 500 lat był w piekle.

Przy okazji wyszła wasza ignorancja. Modlimy się do Boga o ile dobrze pamiętam. Świętych możemy prosić co najwyżej o wstawiennictwo.