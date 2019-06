Dziś Marsz dla Życia i Rodziny w 130 miastach. Pokażmy, jaką wizję Polski wybieramy!

Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny, organizator wydarzenia, zwraca uwagę, że tak zwana seksedukacja wprowadzana do warszawskich szkół zagraża rozwojowi dzieci i budzi wiele zastrzeżeń.

- Edukacja seksualna niszczy rodzinę. Jeżeli my, Polacy, nie godzimy się na to, aby było to wprowadzone - musimy protestować. Szczególnie teraz, gdy od września w warszawskich szkołach, 200 tysięcy dzieci będzie poddanych niezwykle szkodliwym zabiegom - powiedział Kazimierz Przeszowski.