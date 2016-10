Dziś już XVI Dzień Papieski. Pamiętajmy o Janie Pawle II

reklama

W całej Polsce i w polonijnych parafiach na całym świecie obchodzony jest dziś (09.10) XVI Dzień Papieski. Tym razem pod hasłem "Bądźcie świadkami miłosierdzia". Na uroczystości składają się modlitwy, pikniki rodzinne, marsze dla życia, koncerty i dyskusje.

Dzień Papieski, organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, służy refleksji nad nauczaniem świętego Jana Pawła II. Jest obchodzony zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - co miało miejsce 16 października 1978 roku. W tym roku uroczystości potrwają do 22 października, kiedy to Kościół katolicki obchodzi wspomnienie Jana Pawła II.

Centralne wydarzenia zaplanowano w Warszawie. O 9:00 w biskup Henryk Tomasik odprawi mszę w bazylice świętego Krzyża. Modlitwę będzie transmitował Program Pierwszy Polskiego Radia. W południe druga msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. Po niej rozpocznie się happening, którego trasa będzie prowadziła od katedry przed kościół sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu. Tam będzie usytuowane pierwsze z dwóch miasteczek rodzinnych. Drugie stanie na terenie parafii świętego Andrzeja Boboli. W obu na całe rodziny będą czekały liczne atrakcje. Na Krakowskim Przedmieściu zaplanowano warsztaty dla dzieci. Tu znajdzie się również specjalna Strefa Miłosierdzia, która nawiązuje do hasła XVI Dnia Papieskiego.

0 16:00 w Kościele Seminaryjnym rozpocznie się Koncert Galowy Dnia Papieskiego. Na zakończenie o 18:00 Apel Modlitewny Miasta Warszawy na skwerze Hoovera. Tam specjalne przesłanie przekaże kardynał Kazimierz Nycz.

Tradycyjnie w Dniu Papieskim odbędzie się również zbiórka na program stypendialny Fundacji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Obecnie jej opieką jest objętych ponad 2300 uczniów i studentów. To utalentowane dzieci i młodzież z najuboższych rodzin. Zbiórka potrwa do 22 października. Towarzyszy jej kwesta SMS-owa. Wystarczy wysłać SMS o treści "POMOC" pod numer 74 265. Jego koszt to 4 złote 92 grosze z VAT.

W Krakowie w ramach Dnia Papieskiego zaplanowano Marsz dla Życia i Rodziny. W Zabrzu - koncert. W Bydgoszczy od rana będzie działało Miasteczko Rodzinne na Bydgoskiej "Karoliadzie". W programie, oprócz występów, loteria fantowa, badania diagnostyczne i czytanie bajek dla dzieci. W Gdańsku zaplanowano procesję i tak jak w innych miastach spotkanie rodzinne z licznymi atrakcjami.

Obchody Dnia Papieskiego przekroczyły granice naszego kraju. Czynny udział zapowiedziała Polonia, między innymi w Niemczech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Polonusi organizują koncerty, wystawy i wiele innych wydarzeń propagujących nauczanie Jana Pawła II.

