Dziś handlowa niedziela. Nowe zasady w 2019 roku

Dzięki "Wiadomościom Handlowym" wiemy, że problem malejącego poparcia dla zakazu handlu w niedzielę widzą już politycy. W połowie stycznia portal dotarł do tzw. dokumentu OSR [ocena skutków regulacji - red.] z 4 grudnia ubiegłego roku przygotowanego przez Biuro Analiz Sejmowych. Został on przygotowany w związku z planowaną nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele, która - zgłoszona przez grupę posłów PiS - miała jeszcze większe ograniczenia.



Nie było "Wiadomościom Handlowym" łatwo dotrzeć do tego dokumentu. Sejmowe służby Marka Kuchcińskiego - jak napisał portal - długo próbowały ukryć przed opinią publiczną fakt istnienia OSR. Dokumentu nie opublikowano w internecie, o jego istnieniu nie powiadomiono opozycyjnych członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ani organizacji pracodawców.



W dokumencie tym można np. przeczytać, że kwestia zakazu handlu wyraźnie dzieli elektorat, a zarazem jest kwestią istotną z punktu widzenia przyszłych decyzji wyborczych. Zaostrzenie bądź zliberalizowanie zakazu może wpłynąć na sympatie polityczne 32 procent respondentów. Co więcej - aż 42 procent wyborców PiS opowiada się za zniesieniem obecnej regulacji ustawowej, tak aby handel dozwolony był we wszystkie niedziele.

Nie ma nowych miejsc pracy



Dokument mówi też o tym, że przeciwników zakazu handlu w niedziele przybywa. I brutalnie ocenia gospodarcze skutki jej działania. - Sprzedaż wzrosła w największym stopniu na stacjach benzynowych i w dyskontach, zmalała natomiast w małych sklepach. Zmniejszyła się również liczba aktywnych podmiotów prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w handlu detalicznym. Nie został więc osiągnięty jeden z celów wskazywanych przez projektodawców, tzn. tworzenie nowych miejsc pracy dla mikroprzedsiębiorców - napisano w OSR.



W związku z tym eksperci z Biura Analiz Sejmowych sugerują, by zrezygnować z trzeciej już obowiązującej niedzieli z zakazem handlu oraz wycofać się z pomysłu czwartej. Zakaz obowiązywałby zatem tylko dwie niedziele każdego miesiąca. To ponoć kompromis, który może zaakceptować wielu wyborców.



PiS zatrzymał więc na razie prace nad ustawą. Zastanawia się. To może chwilę jeszcze potrwać. Być może do kolejnego badania dotyczącego akceptacji dla zakazu handlu w niedziele.