Dziś danie... na winie- z tego, co się nawinie!

Jedzenia nie należy wyrzucać - wszyscy doskonale o tym wiemy. Ale co zrobić z resztkami, z którymi pozornie nic już zrobić nie można? Są na to świetne sposoby. Okazuje się, że resztek warzyw, mięsa czy sera wcale nie trzeba wyrzucać do kosza, ale można sprytnie wykorzystać je w kuchni.

1. Najprostszym chyba, a zdaje się, że i najsmacniejszym, sposobem ich wykorzystania jest ZAPIEKANKA "NA WINIE". Wrzucamy tam... wszystko, co nam się nawinie :) Bierzemy naczynie żaroodporne, wrzucamy pozostałe nam z obiadu czy kanapek warzywa, mięso, sery, makaron, ryż.... Dodajemy przyprawy (tak, tak, mogą być te resztkowe :) ). Warto wszystko poprószyć odrobiną startego sera, a także śmietaną przemieszaną z jajkiem. Smakuje doskonale.

2. Frittata - w zasadzie to samo, co powyżej, z tym, że tu dominują jajka. Robimy omlet... i mieszamy go ze wszystkim, co nam zostało. Efekt? Wyśmienite :)

3. Sałatka - jak wiadomo, sałatek są po prostu tysiące. Wystarczy, że mamy sałatę - i możemy do niej dodać, czego dusza zapragnie. Zwłaszcza, jeśli poprzedniego dnia urządzaliśmy przyjęcie, na pewno nie zabraknie nam potencjlanych składników. Wystarczy tylko pokropić to dobrą oliwą i smacznie doprawić, a zalśni nowym błyskiem

4. Tortilla - tu najlepiej sprawdzają się kawałki mięsa drobiowego, na przykład kurczaka lub indyka. Jednak do tortilli możesz dodać także posiekany kotlet schabowy, mielony albo mięso wołowe. Wszystko okraś solidną dawką warzyw, zwłaszcza pomidorów, cebuli i sałaty. Wreszcie sos (ketchup, majonez, sos czosnkowy) - taka tortilla będzie smakować zawsze

5. Pizza - nie ma nic prostszego, niż pizza. Ciasto wykonaj samodzielnie albo kup gotowe, posmaruj sosem (proponujemy dobrej jakości koncentrat pomidorowy z dodanymi przyprawami) - i wrzuć na to wszystko, co masz w lodówce, a co chciałaś wyrzucić. Starawy ser, wędlinę, mniej świeże warzywa... Gorący piekarnik zamieni to wszystko w pyszne danie :)

6. Wreszcie nieśmiertelny makaron! Przygotuj sos (znowu, może być na bazie koncentratu pomidorowego) i zasmaż go z warzywami i resztkami mięsa. Wszystko wrzuć do ugotowanego al dente makaronu, na przykład spaghetti... i zjedz z wielkim smakiem. Nie ma nic lepszego, niż wymieszać takie danie z resztkami sera :)

A na koniec... chleb. Co zrobić ze starym chlebem? W żadnym wypadku go nie wyrzucaj! Jeśli tylko nie spleśniał, a jest po prostu twardy - przygotuj swoją ulubioną zupę, najlepiej - kremową. Nawet twardy chleb jako maczanka stanie się doskonałym uzupełnieniem takiego dania.

Smacznego! :)

weg