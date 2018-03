Dziś czytamy Tolkiena! Czy doczekamy się beatyfikacji autora ''Władcy Pierścieni''?

Dziś, 25. marca, obchodzony jest Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Czy autor „Władcy Pierścieni”, „Hobbita” czy „Silmarilliona”, zostanie beatyfikowany? O wierze najsłynniejszego autora książek z nurtu fantasy opowiadał w radio RMF FM Andrzej Pierzchała, członek Stowarzyszenia Fanów Fantastyki Awangarda.

„ Jest taka rzecz, o której większość osób nie wie. Tolkien jest kandydatem do beatyfikacji. Tolkien był głęboko wierzącym katolikiem”

- mówił Pierzchała.

Dodawał też:

„Duża część jego działalności pozaliterackiej, ale też częściowo literackiej, jest uważana przez niektóre osoby za właściwe do skierowania go właśnie do beatyfikacji”.

O swojej wierze Tolkien bardzo dużo pisał w listach do bliskich, które zostały przed kilkoma laty wydane w formie książki. Wskazywał w nich między innymi na to, jak ważna dla katolika jest Eucharystia.

Poza czytaniem dzieł Tolkiena warto zatem dziś pomodlić się w intencji beatyfikacji Johna Reuela Ronalda Tolkiena!

