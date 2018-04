Dziś beatyfkacja Hanny Chrzanowskiej

Beatyfikacyjna Msza św. rozpocznie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w sobotę o godz. 10.00 pod przewodnictwem kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji ds. Świętych z Watykanu, który reprezentować będzie Ojca św. Franciszka. Na początku liturgii arcybiskup Marek Jędraszewski zwróci się do księdza kardynała z prośbą o beatyfikację. Następnie postulator procesu ks. Mieczysław Niepsuj przedstawi biografię Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej a legat papieski odczyta list apostolski, w którym papież Franciszek ogłasza Hannę Chrzanowską błogosławioną. Liturgia całej Mszy św. sprawowana będzie w języku łacińskim z elementami języka polskiego.

Do wnętrza sanktuarium zaproszono ok. dwa tysiące osób w tym m.in. przedstawicieli Kościoła, władz, trzystu chorych oraz przedstawicieli środowiska pielęgniarek. Pozostali pielgrzymi gromadzić się będą na błoniach, na które wejście regulować będą karty wstępu koloru zielonego.

Wszystkim chorym i potrzebującym pomocy na parkingach oraz w czasie dojścia do sanktuarium służyć będzie 60 wolontariuszy. Wicerektor sanktuarium Miłosierdzia Bożego apelował również do krakowian, którzy chcą wziąć udział w uroczystości, by tego dnia skorzystali z komunikacji miejskiej, zostawiając miejsca parkingowe gościom spoza miasta.

W dniu beatyfikacji nad bezpieczeństwem i sprawną organizacją uroczystości będzie czuwało ok. 500 osób reprezentujących różne służby.

dam/diecezja.pl