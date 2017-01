Dziś Akademia Dobrego Steka, czyli jak nie schrzanić wołowiny

reklama

Jak dobrze przygotować mięso wołowe dostępne zwykle w polskich sklepach?

– mięso z udźca wołowego

– ligawę

– łatę wołową

– kark wołowy.

Jak postępować z wołowiną aby oddała wszystko co najlepsze?

Przede wszystkim patrzeć co się kupuje, a więc:

– powinna mieć jasno-wiśniowy kolor – w żadnym wypadku ciemnokrwisty!

– zwarta w dotyku, ale mimo to miękka

– marmurkowa – poprzecinana „żyłkami” tłuszczu

– pachnąca mięsem, nie mlekiem – ta pachnąca mlekiem jest od krowy, która karmiła!

Mamy kawałek dobrej wołowiny – polędwicy, rostbefu czy antrykotu, co dalej?

Jeśli chcemy zrobić porządny stek:

– wyjmijmy ją z lodówki przynajmniej 30 minut przed planowanym smażeniem. Mięso musi być w temperaturze pokojowej.

– kiedy już się odstoi, osuszmy je papierowym ręcznikiem – chcemy dobrze zrobiony stek, nie zaś kawałek duszonego mięsa.

– delikatnie, wierzchem pięści ostukajmy mięso. Robi się to, aby zmienić lekko strukturę włókien mięśniowych.

– korzystając z pędzelka silikonowego przesmarujmy kawałki mięsa oliwą dobrej jakości. W żadnym wypadku nie lejmy tłuszczu na patelnię!

– można posolić i popieprzyć, najlepiej świeżo utłuczonym pieprzem. Z mojego doświadczenia wynika, że nie ma to znaczenia czy posolimy teraz czy po usmażeniu – naprawdę!

Rozgrzewamy patelnię. Patelnię nie byle jaką – najlepiej stalową, bez żadnego teflonu. Ja używam patelni grillowej. Patelnia musi być naprawdę gorąca. Pamiętajmy, że nie lejemy tłuszczu! Chcemy ładnie skarmelizowany stek.

Za wczasu przygotujmy sobie szczypce – drewniane, plastikowe, silikonowe – nie ma znaczenia. Wszystko co będziemy robili ze stekiem, róbmy szczypcami nie widelcem. W innym przypadku soki wypłyną ze steka i będzie po balu.

W końcu! Na rozgrzaną patelnię kładziemy stek/steki. Steka o wadze ok. 250 g smażymy:

– 1 minutę z każdej strony na bleu (surowy, niebieski)

– 1,5 minuty z każdej strony na rare (surowy, bardziej ścięty)

– 2,5 minuty z każdej strony na medium (w zasadzie wychodzi taki medium rare)

– 3,5 minut z każdej strony na medium well done

– dłużej – na podeszwę.

Przy okazji zaznaczę, że są to orientacyjne czasy smażenia. Za każdym razem mogą się różnić w zależności od jakości i temperatury mięsa. Najlepiej sprawdzać poprzez dotknięcie palcem środkowej części steka i odnieść to do twardości:

– podbródka (lekko obok) – rare

– czubka nosa – medium

– czoła – well done.

Jeśli używamy patelni grillowej to ok. 15 sekund przed zmianą strony warto obrócić steka o 45 stopni, aby uzyskać ładną kratkę.

Pamiętajmy – steka przewracamy tylko raz!

Ja jestem ze szkoły smażenia steków bez użycia pieca. Tak więc po usmażeniu steków, odkładamy je na ciepły talerz, dajemy na górę łyżkę masła i przykrywamy folią aluminiową. Dajemy mu odpocząć ok. 4 minut. Steka przenosimy do podania na inny talerz i podlewamy mieszaniną masła i soków, które stek oddał.

Voila!

28.01.2017