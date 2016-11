Dzikus Cejrowski wysyła zatrute strzały na PiS

reklama

Podróżnik Wojciech Cejrowski uważa, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie ma niczego wspólnego z prawicą. Dlaczego? Świadczy o tym jego zdaniem fakt, że Kaczyński nie zdecydował się zakazać aborcji.

"Oto czemu nie ma nic wspólnego z prawicą! Utopił ustawę zakazującą aborcji, nie reprezentuje więc prawicy światopoglądowej. Chyba, że coś przegapiłem" - powiedział Cejrowski w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego.

I to byłaby jeszcze całkkiem celna uwaga, gdyby Cejrowski na tym poprzestał. Ale tego nie robi...

Podróżnik wypuszcza na Kaczyńskiego kolejne prawicowe strzały ze swojego dzikiego kołczana... Kaczyński nie jest prawicowy, bo nie chce wyjść z Unii. Kaczyński nie jest prawicowy, bo nie chce przywrócić kary śmierci. Kaczyński nie jest prawicowy, bo nie chce dać wszystkim prawa do posiadania broni. Kaczyński nie jest prawicowy, bo nie chce jednomandatowych okręgów wyborczych. Kaczyński...

"O przywróceniu kary śmierci nie mówi, o przywróceniu prawa do posiadania broni nie mówi, o wyjściu z Unii nie mówi, o JOW nie mówi, o całkowitym odrzuceniu obcej waluty euro i zachowaniu złotówki nie mówi, o wpisaniu do konstytucji jednoznacznego zapisu, że małżeństwem jest wyłącznie związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, nie mówi" - powiedział dosłownie Cejrowski.

Uff, co za czysto prawicowa litania! Teraz już wiemy, że PiS i Kaczyński to nie jest prawica, bo nie robi tego, co każe Cejrowski. Dziękujemy za dekalog dobrego prawicowca, panie Wojciechu!

weg/do rzeczy

29.11.2016, 11:20