Dziki, sarny i jelenie... czyli samo zdrowie na talerzu

Dziczyzna ma szlachetny smak i niepowtarzalny aromat. Jest zdrowsza od mięsa zwierząt hodowlanych, bo chudsza i nieskażona chemią. To głównie zdrowe białko, tłuszczu ma bardzo mało. Nie uczula, nie truje, bo nie ma w nim chemii. Zawiera mało cholesterolu, a dostarcza dużo żelaza i witamin z grupy B. Dziczyzna jest jednym z najmniej kalorycznych rodzajów mięs - średnia wartość energetyczna dziczyzny różnych gatunków wynosi 120 kcal na 100 g. Mięso z dzika to 108 kcal na 100 g, mięso sarny - 130 kcal na 100 g. Co więcej, 80 procent kalorii z dziczyzny pochodzi z pełnowartościowego białka. Niska jest również zawartość tłuszczu w dziczyźnie - 1,3 g na 100 g surowego mięsa - wszystko dzięki temu, że zwierzęta żyją na wolności, cały czas pozostając w ruchu i spalając tkankę tłuszczową.