Dzik z Gwiazdą Dawida na okładce 'NIE', Urban 'przechowuje rodzinę dzików'

To jednak nie wszystko. Cały numer lewackiej gazety poświęcony jest właśnie rządowym planom odstrzału zwierząt. Co więcej, w dość nietypowej konwencji. Trudno powiedzieć, co chciał osiągnąć Urban, niemniej na okładce umieścił zdjęcia dzików za drutem kolczastym stylizowane na archiwalne fotografie z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Jedno ze zwierząt ma również obozową Gwiazdę Dawida z napisem "Dzik", stylizowanym na pismo hebrajskie. Na okładce widnieje również wielki napis "Ostateczne rozwiązanie".