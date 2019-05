Gdy miała 15 lat uciekła na tereny kontrolowane przez Daesh i wyszła za mąż za holenderskiego dżihadystę. Shamima Begum, dżihadystka z Wielkiej Brytanii dziś przyznaje, że zaczyna godzić się z tym, że nigdy nie wróci do swojego kraju.

Dziś ma 19 lat. Twierdzi, że została poddana "praniu mózgu" przez Daesh. Obecnie przebywa w obozie dla uchodźców al Hawl wraz z 1555 innych kobiet i ich dzieci. W obozie przebywają cudzoziemki, które dołączyły do dżihadystów.

- "Naprawdę żałuję wszystkiego i chciałabym drugiej szansy na rozpoczęcie życia od nowa - mówiła w wywiadzie dla "The Times"

Jak przyznaje, cztery lata temu wyjechała do Syrii "wierząc we wszystko, co jej powiedziano, a nie wiedząc wiele o prawdziwym obliczu swojej religii".