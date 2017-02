Dżihadyści z ISIS radzą, jak gwałcić kobiety

reklama

Państwo Islamskie szczyci się praktyką gwałcenia kobiet i dziewcząt. Islamistyczna organizacja, która porywa ludzi tysiącami, opublikowała specjalną fatwę. Poucza w niej, jak prawidłowo zgwałcić niewolnicę. Bo przecież gwałt na porwanej kobiecie to nakaz samego Allaha - trzeba więc podejść do tematu z należnym szacunkiem.

Dokument "duchownych" Państwa Islamskiego jest niezwykle szczegółowy, jak zwykle, gdy islamistom chodzi o sprawy podłe, nikczemne i przyprawiające cywilizowanych ludzi o mdłości. Islamiści piszą jednak, że chodzi im o dobro kobiet. O ile bowiem Mahomet zezwolił w Koranie na gwałty, a więc same w sobie muszą być dobre, to nie należy dopuszczać się przekraczania pewnych norm. Co to za normy i jak ich przestrzegać wyjaśnia właśnie ISIS.

Tekst fatwy został zdobyty przez służby amerykańskie, które dokonały ataku na siedzibę jednego z wysokich rangą urzędników ISIS.

Trzeba przyznać, że islamscy duchowni są niezwykle łaskawi. Na ten przykład: stosunków seksualnych ze zniewoloną kobietą nie mogą utrzymywać zarówno ojciec, jak i syn. Jeżeli muzułmanin ma w niewoli matkę i jej córkę, nie godzi się, by gwałcił obie. Jeżeli jednak daną niewolnicę współdzieli dwóch mężczyzn, innych niż syn i ojciec, wszystko jest w porządku. Zdobycz wojenna zdobyta przez dwóch do dwóch należy.

Gdy idzie o gwałcenie dzieci, fatwa milczy. Według islamskiego prawa kobieta musi być "dojrzała" - to wszystko. Jeżeli islamista uzna 11- czy 12-latkę za dojrzała, to hulaj dusza, piekła... No, piekło jest, ale tylko dla przebrzydłych chrześcijan. Bo islamista gwałciciel - na niego czeka tylko raj...

Z nakazami wydanymi przez ISIS nie zgadzają się jednak wszyscy muzułmanie. Jeden z teologów Uniwersytetu Al-Ahzar w Egipcie - bardzo poważanego w świecie muzułmańskim ośrodka, współpracującego też ze Stolicą Apostolską - uważa, że zalecenia IS nie mają niczego wspólnego z prawdziwym islamem. Dlaczego? Bo koraniczne porady dotyczące gwałtów były pomyślane jako nakazy, które mają doprowadzić do zakończenia praktyki gwałcenia niewolnic. Islamiści z ISIS interpretują to więc całkowicie błędnie.

Można mieć jednak pewność, że setki tysięcy dżihadystów na całym świecie ocenę profesora z Al-Ahzar ma w głębokim poważaniu. Gwałty na niewolnicach raczej się więc nie zakończą...

