Dziewczynka poparzyła się podczas lotu do Krakowa. Ryanair płaci wysokie odszkodowanie

add 31.5.19 10:12

Każdy znający Biblie wie o tym cytacie wiec nie musisz udawać niczego. Interpretacja jest taka że Jezus przyniesie podział wśród ludzi bo będą ci którzy go kochają i pójdą za Jego nauką i ci którzy go nienawidzą, i będą prześladować Jego wyznawców. W Biblii jest wiele o prześladowaniach uczniów Jezusa. ale jest też obietnica że ten kto wytrwa do końca tj kto się Jego nie zaprze przed światem, rodzina etc ten będzie zbawiony