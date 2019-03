Dziennikarz: Biedroń uchyla się od pytań o finansowanie jego partii

Dziennikarz poinformował portal tvp.info, że złożył do warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na "bezczynność" Biedronia. Adrian Wachowiak, jak informuje portal tvp.info, zwrócił się do lidera Wiosny z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej ws. źródeł finansowania tej partii. Politolog chciał wiedzieć, ile wynosił całkowity koszt lutowej konwencji partii Roberta Biedronia oraz szczegóły jej finansowania.

"W tej sprawie nie mam nic do ukrycia. To państwo za to zapłaciliście, ale nie ze spółek skarbu państwa, nie z pieniędzy z subwencji czy dotacji dla partii politycznych, bo takich nie dostajemy. To ludzie wpłacają takie kwoty, które zobaczycie państwo w naszym sprawozdaniu pod koniec roku transparentnie"-stwierdził Robert Biedroń. Jak przekonywał, partie polityczne, w myśl stosownej ustawy, nie mogą ujawniać informacji finansowej wcześniej.