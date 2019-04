Dziennikarka 'GW': 'Mamy próbę ścigania dziennikarzy...' ZOBACZ, co odpowiedział poseł PiS!

Auferetur Inferunt Insaniam 2.4.19 15:57

Ja już nie ogarniam, ta chamska odzywka do spokojnej dziennikarki, ma być czymś OK?

To, że Leonard Krasulski bełkocze i nie ma nic do powiedzenia, to też jest OK?

Z tego się cieszycie?

Z własnej głupoty się cieszycie.

LK: 2129

Czuwaj