Dzień żarliwej modlitwy o powołania! Niedziela Dobrego Pasterza

- Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem i bramą owiec. A my jesteśmy w Jego rękach. Co więcej, nikt nas nie zdoła wyrwać z Jego rąk: jeśli tylko my chcemy w tych dłoniach pozostawać. Takie jest przesłanie Ewangelii. - pisze w mediach społecznościowych ks. dr Paweł Cieślik

"Czwarta niedziel Wielkanocy to w Kościele dzien zarliwej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Czy my powołani jesteśmy w czymś lepsi od innych? Bynajmniej. Czy to nasza zasluga, że zostaliśmy powołani? Nie. Po prostu Pan na nas skierował swój wzrok i to właśnie On nas wybrał. Nasze zadanie i nasza tożsamość to być jak katedra i witraż. Katedra mówi o Bogu przez sam fakt swego istnienia. Kto na nią patrzy i kto do niej wchodzi, ten uświadamia sobie, że istnieje inny świat. Z kolei witraż to szkło, które cos obrazuje wtedy, gdy przepuszcza światło. Tym światłem jest Jezus. Im więcej Niego, tym piękniejsze staje się nasze powołanie kapłańskie i zakonne. Ty, który czytasz ten post, proszę pomódl się, aby tak było."