I to jest projekt! ,,Dzielnica przyszłość'' - Patryk Jaki proponuje utworzenie 19. dzielnicy Warszawy

„Dziś będzie dzień wyjątkowych projektów. Wizji, strategii, myślenia i przyszłości. Warszawa jest miastem absolutnie wyjątkowym. Warszawę tworzą mieszkańcy, którzy mają wyjątkowe cech charakteru” - mówił kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.

W trakcie Konwencji, która rozpoczęła się dziś, krótko po godzinie 12:00, Jaki podkreślał:

„Dziś musimy sobie zadać kolejne pytanie. Czy w przeciągu ostatniej dekady usłyszeliście, w którym kierunku ma rozwijać się Warszawa? Czy jest program,który spowoduje, że jak za 20 lat każdy pomyśli o Warszawie powie, że jest taka rzecz? Siłą rzeczy tego nie ma”.

Dalej mówił:

„Siłą rzeczy muszę odwołać się do mojego konkurenta, który po 12 latach rządów w Warszawie powiedział, że zastanawiają się nad tym, jaka ma być Warszawa. Zejdźmy na chwilę z takiego myślenia i porównajmy Warszawę do firmy, do przedsiębiorstwa”.

Jaki zapowiedział, że ma dziś projekt na miarę wielkiej Warszawy:

„Warszawa zasługuje na wielkie projekty, nie może być zwyczajna. Mamy taką odważną, ambitną wizję. Tylko odważne projekty i wizje zmieniają świat”.

I dodał:

„Mam w ręku ustawę, projekt ustawy, który tworzy nową, 19 dzielnicę Warszawy. Dzielnicę Przyszłość".